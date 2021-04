„Das war es wohl mit dieser Nacht, bin durch das Erdbeben aufgewacht“, postete eine junge Herzogenburgerin in den sozialen Medien; und sie war nicht alleine, denn in der Nacht auf Dienstag, konkret um 0.57 Uhr hat die Erde neuerlich gebebt. „Diesmal wusste ich wenigstens, was es war, erneut hat alles gewackelt und gescheppert“, berichtete eine Traismaurerin. Sie erinnerte sich an das Erdbeben von Ende März, auch damals befand sich das Epizentrum so wie dieses Mal im Raum Neunkirchen, und zwar etwa vier Kilometer nordöstlich der Bezirkshauptstadt. Zu spüren war es in der gesamten Ostregion, in Wien ebenso wie im Bezirk Melk.

Ende März wies das Beben eine Magnitude von 4,6 auf und war damit das stärkste Erdbeben in den vergangenen 20 Jahren. Diesmal wurde die Magnitude mit 4,4 angegeben. In der Folge kam es zu kleineren Nachbeben. Ob das Beben in der Nacht auf Dienstag ein Nachbeben des Erdstoßes von Ende März war, steht noch nicht fest, Seismologen gehen jedenfalls davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt.

Bisher wurden keine Schäden gemeldet

Lediglich im Bereich des Epizentrums gab es Meldungen von kleineren Schäden, etwa Rissen im Verputz.

Aus der Region Herzogenburg sind bis dato keine Schäden gemeldet worden.