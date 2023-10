Gut besuchte Sturmtage in der Ahrenberger Kellergasse

Bereits langjährige Tradition hat eine Herbstveranstaltung in der Ahrenberger Kellergasse. Zuerst war es der „Stürmische Herbsttag“ und nun sind es die „Ahrenberger Sturmtage“, die das Veranstaltungsangebot in der Region bereichern. Die Winzervereinigung der Ahrenberger Kellergasse mit Obfrau Monika Linder konnte dazu zahlreiche Gäste, darunter auch mehrere Gemeindevertreter aus Traismauer und Sitzenberg-Reidling, in der idyllischen Kellergasse begrüßen.

Insgesamt sieben Betriebe luden zu frischem Sturm und Traisentaler Spezialitäten ein. Weinbegleiterführungen mit dem „Ahrenberger Original“ Helmut Kern sowie der Abtrieb der Traisentaler Weinkuh zählten zu den Highlights der Sturmtage. Für die musikalische Umrahmung des Abtriebs zeichnete ein Ensemble des Musikvereins Sitzenberg-Reidling unter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreter Karl Luger verantwortlich. Ebenfalls im Rahmen der jüngsten Veranstaltung wurde auch der neue Heurigenkalender für das Jahr 2024 präsentiert. Nächste Veranstaltung in der idyllischen Kellergasse ist der Ahrenberger Adventmarkt am 25. und 26. November.