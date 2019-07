Schuld daran war eine harmlose Kurznachricht, die an die junge Frau versendet worden ist. Die Mitteilung stammte von einem Bekannten und war auch nicht anstößig. Dennoch rastete der 30-Jährige völlig aus. Der Bosnier riss sie an den Haaren, stieß es mit Händen und Füßen, versetzte ihr einen Kopfstoß und attackierte sie mit einem Schlagstock.

Nun musste sich der Täter bei einem Prozess am Landesgericht St. Pölten verantworten. Was ihm noch alles vorgeworfen worden ist, wie er sich verantwortete und welches Urteil der Richter fällte, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.