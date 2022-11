Ein Leben für die Kultur: Preis des Landes NÖ für Inzersdorferin

Marialuise Koch hat in der Vorwoche den Kulturpreis des Landes NÖ in der Sparte „Volkskultur und Kulturinitiativen“ erhalten. Die Überreichung nahm Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich vor.

Die Inzersdorferin hat sich seit 2011 einen Namen rund um die von ihr initiierten Walpersdorfer Schlosskonzerte gemacht.

Der Kulturpreis geht aber weit darüber hinaus, gewürdigt worden ist das Lebenswerk von Marialuise Koch, speziell, was die Volksmusik anbelangt. Mit ihr kam sie erstmals an der Übungshauptschule der Lehrerbildungsanstalt in Berührung. Nach ihrem Lehramtsstudium für Musikerziehung und Gitarre an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien folgte 16 Jahre lang Unterrichtstätigkeit an höheren Schulen.

Von 1985 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2011 war Koch Fachinspektorin für Musikerziehung und Instrumentalunterricht beim Landesschulrat (heute: Bildungsdirektion). In dieser Zeit wurden zahlreiche Schulprojekte rund um Volkskultur erfolgreich umgesetzt. Diese haben bis heute Bestand.

„Es ist schön, wenn mit diesem Preis die musikpädagogische Arbeit gewürdigt wird. Ich habe ihn stellvertretend für alle Musikpädagogen im Land entgegengenommen. Ich habe selbst Volksmusik sehr gerne und auch weitergegeben – sie kann Generationen verbinden und man lernt dabei Volkskulturen besser kennen“, erklärte Marialuise Koch in einer ersten Reaktion gegenüber der NÖN.

