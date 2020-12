Rund 60.000 Testwillige hatte man sich im Bezirk St. Pölten erwartet. Knapp 54.000 Personen hatten sich angemeldet. 49.298 nahmen tatsächlich tei. In der Region Herzogenburg beteiligten sich 7.719 Menschen an den Tests. Im Bezirk wurden 78 Menschen positiv getestet, in der Region waren es sieben. Sie mussten sich in der Folge einem PCR-Test unterziehen.

Kapelln So testete man am Mittelpunkt von NÖ

Nur 1.696 Herzogenburger kamen der Einladung der Stadtgemeinde nach und ließen sich in der Anton-Rupp-Freizeithalle testen. Eine prozentuelle Auflistung ist schwierig, zumal die Einladungen an die knapp 3.600 Haushalte ungefiltert erfolgt waren. Grob gerechnet betrug die Beteiligung jedenfalls deutlich unter 30 Prozent.

Artner erteilt „Bonus“ Absage

„Natürlich wäre im Sinne der Sache eine größere Beteiligung besser gewesen, aber intern hat es uns doch gefreut, dass kein einziger positiver Test dabei war“, so Bürgermeister Christoph Artner. Einem nun angedachten „Bonus“, um mehr Willige in die Teststraßen zu locken, erteilt der Stadtchef eine Absage: „Es gibt so viele Menschen, die sich aus beruflichen Gründen regelmäßig testen lassen müssen, egal, ob Krankenhauspersonal oder Polizeibedienstete. Sie erhalten auch kein ,Zuckerl’“.

In Traismauer gab es mit 1.718 Personen einen etwas regeren Zulauf an den vier Teststraßen in der städtischen Turnhalle. „Eine noch höhere Beteiligung wäre wünschenswert gewesen“, resümiert Bürgermeister Herbert Pfeffer. Sein Wunsch für die Zukunft: „Der nächste Massentest im Jänner soll österreichweit zeitgleich stattfinden. Jene Personen, die diesmal nicht erschienen sind, sollten sich im Jänner testen lassen. Je mehr getestet werden, umso wahrscheinlicher können wir den dritten Lockdown verhindern.“

„Hut ab vor den Gemeinden, die es in der kurzen Zeit zuwege gebracht haben, die Testungen zu organisieren“, streut Bezirkshauptmann Josef Kronister den Kommunen Lob. Die Bürgermeister der Region geben dieses Lob sofort weiter, und zwar an die Mitarbeiter der Verwaltung, an Gemeindemandatare, an die Mediziner und das medizinische Personal, an Rotes Kreuz beziehungsweise Arbeitersamariterbund, die Feuerwehren und an zahlreiche freiwillige Helfer.

Bemerkenswert: Nirgends gab es Warteschlangen oder Systemausfälle. „Hier ist dem ,Notruf NÖ‘ großes Lob auszusprechen, durch den die komplette Datenerfassung und Übertragung reibungslos funktioniert hat“, sagt Statzendorfs Bürgermeister Herbert Ramler stellvertretend für seine Amtskollegen.

Am Freitagabend gab es im Bezirk St. Pölten 431 Personen, die positiv auf Corona getestet waren. Montagfrüh – nach den Massentests – waren es 443, einige Personen sind also über das Wochenende genesen.