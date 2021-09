Das verheerende Unwetter mit Starkregen hat besonders die Ortschaft Kuffern mit voller Wucht getroffen. Mitte Juli gingen nicht weniger als 200 Liter pro Quadratmeter in der Katastralgemeinde nieder. Der Niederschlag in kurzer Zeit überlastete das Kanalsystem und brachte den Hochwasserschutz an seine Grenzen.

„Sicherheit hat höchste Priorität“

Mittlerweile sind die Ausbesserungs-Maßnahmen in vollem Gang. Bei den Gräben und Auffangbecken, die trocken sind, nahm man zuerst die Arbeiten auf, damit die Güterwege wieder befahrbar und sicher sind. Sie wurden mit der Hilfe von Krafträdern wieder in Form gezogen, Bagger räumten die Gräben aus.

Die Arbeiten schreiten voran, sodass das Wasser gefahrlos ablaufen kann. Im NÖN-Gespräch beziffert Bürgermeister Herbert Ramler die Kosten für die Wiederherstellung der Güterwege mit rund 80.000 Euro.

Das Gemeindeoberhaupt kündigte auch Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an: „Damit wollen wir mehr Sicherheit gewährleisten, sie hat für uns höchste Priorität.“