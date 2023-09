Barockliches in der Herzogenburger Stiftskirche

Heiteres und Festliches aus dem Hochbarock gab es vergangenen Sonntag bei der Matinee in der Herzogenburger Stiftskirche, wo Johannes Zimmerl an der Hencke-Orgel und Günther Haberfellner mit der Blockflöte unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Francesco Barsanti, Antonio Vivaldi, Francois Couperin und Marco Uccellini brachten. Johannes Zimmerl braucht man den Herzogenburgern nicht vorzustellen, denn der Stiftsorganist und Lehrer am Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese St. Pölten gibt Konzerte im In- und Ausland, er erhielt 2018 den Orden vom hl. Stephanus in Bronze. Günther Haberfellner studierte an der Wiener Musikschule und der Wiener Wirtschaftsuniversität. Er ist hauptberuflich im Bankwesen tätig.

Mit dabei waren Hans Peter Schmidtbauer, Anton und Maria Steidl, Maria Mohr, Marialuise Koch, Renate und Josef Dockner sowie Heinz und Gertrude Piglmann.