Konzerterlebnis in der Herzogenburger Stiftskirche

Ein Höhepunkt im Kulturleben Herzogenburgs war das Konzerterlebnis mit Heinz Ferlesch, der mit dem Chor „Ad Libitum“ und dem Originalklangorchester „Barucco“ in der übervoll besetzten Stiftskirche heuer Claudio Monteverdis „Marienvesper“ zu Gehör brachte. Weit mehr als 400 Besucher lauschten dem Werk, das in den Jahren 1607 bis 1610 entstanden ist. Monteverdi widmete damals sein Werk Papst Paul V. in der Hoffnung, in die Dienste des Vatikans zu gelangen und eventuell für seinen Sohn Francesco einen Freiplatz im römischen Priesterseminar zu erhalten – aber weder das eine noch das andere erreichte er. Den Gesangs- und Instrumentalsolisten, aber auch den Chormitgliedern verlangt Monteverdi immense virtuose Fähigkeiten ab – dieses gibt wiederum Zeugnis von dem hohen künstlerischen Niveau seiner Zeit.

In der Stiftskirche sah man zum Großteil auswärtige Besucher, zu den heimischen gehörten auch Elisabeth Süß, die Ärzte Bernd Servus und Christine Schiller-Servus sowie Bürgermeister Christoph Artner und Julia Sandner.