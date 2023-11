Herzogenburgs Politiker erhöhten sich die Bezüge

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging es auch um den Gemeinderat selbst, konkret darum, wie viel Geld seine Mitglieder verdienen sollen. Weil sich die Bezüge der Bürgermeister künftig am Nationalrat orientieren, wurde auch in den nachgelagerten Bereichen nachjustiert. Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) sprach bereits in Richtung Zukunft: „Es ist nicht mehr so leicht, Damen und Herren für gewisse Tätigkeiten zu motivieren.“ Mit der Anhebung der Bezüge soll es also auch attraktiver werden, als Mandatar die Bevölkerung zu vertreten. Weil solche Erhöhungen oftmals Anlass für Neid-Debatten sind, erklärte SPÖ-Vizebürgermeister Richard Waringer gleich vorneweg: „Es handelt sich um ein sensibles Thema, man packt es nur alle paar Jahrzehnte an.“

Prozentual am meisten von der Erhöhung profitiert der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das ist derzeit Gemeinderat Jörg Rohringer von der ÖVP. Er erhält künftig 724 Euro statt bisher 568 Euro monatlich; eine Steigerung von 27,5 Prozent. Das ist auch nicht verwunderlich, wie Bürgermeister Artner erklärte: „Die Verantwortung ist groß, es geht hier um die Prüfung eines 20-Millionen-Euro-Budgets.“

Die Anhebungen der Bezüge im Überblick: Bürgermeister 6.314 Euro (bisher 5.429 Euro; Steigerung um 16,3 Prozent); Vizebürgermeister 2.567 Euro (2.462 Euro; 4,2 Prozent); Stadträte und Ortsvorsteher Gutenbrunn: 1.449 Euro (1.262 Euro; 14,8 Prozent); Ortsvorsteher St. Andrä: 1.542 Euro (1.452 Euro; 6,2 Prozent); Gemeinderäte: 372 Euro (315 Euro; 18 Prozent).

Die Erhöhung der Bezüge erfolgte einstimmig.