Patrick Steidl ist Traismaurer Stadtmeister

Die städtische Turnhalle war Schauplatz der diesjährigen Tischtennis-Stadtmeisterschaften, die wieder von der Sektion Tischtennis des Atus Traismauer ausgerichtet wurden.

Zum neuen Stadtmeister kürte sich Patrick Steidl, der sich im Finale des Herren-Einzel-Bewerbes gegen den favorisierten Patrick Fessl mit 3:2 durchsetzte. Der geteilte dritte Platz ging an die Semifinalisten Martin Dostalik und Patrick Caha.

Martin Dostalik wiederum gewann den Hobby-Einzel-Bewerb, bei dem es ebenso wie im Herren-Einzel 16 Teilnehmer gab. Er besiegte im Endspiel Martin Schreiber durch ein 12:10 im fünften Satz. Den dritten Platz teilten sich Jutta Riha und Frank Habekus.

Einziger Wermutstropfen bei den erfolgreichen Stadtmeisterschaften war die geringe Beteiligung bei den Damen, die allesamt am Siegespodest Platz fanden: Jutta Riha gewann vor Stefanie Fenderl und Edith Frey. „Wir werden versuchen, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr Damen an den Start bringen“, kündigt Atus-Tischtennis-Obmann Walter Ast an.

Bleibt der Schüler- und Jugend-Einzelbewerb, für den sieben potenzielle Teilnehmer genannt hatten, von denen drei krankheitsbedingt absagen mussten. Den Sieg holte sich Klemens Stiefvater vor Michael Völkl, Konrad Stiefvater und Leonard Schrefl.

Beim Doppel-Bewerb werden Spieler zusammengestellt, um spannende Partien zu garantieren. Im Finale setzte sich die Paarung Andreas Berger/Klemens Stiefvater gegen Martin Schreiber/Heinz Lukaschek durch.

Obmann Walter Ast: „Der Dank der Sektion gilt allen Aktiven für die großartigen Leistungen, den Kampfgeist und den Einsatz. Ebenso bedanken möchten wir uns bei allen Pokalspendern, den Spendern von Sachpreisen und den Sponsoren mit Bannerwerbung. Die Stadtgemeinde hat uns dankenswerter Weise die städtische Turnhalle zur Verfügung gestellt.“

Die Siegerehrung nahmen Stadtrat Christoph Grünstäudl und Gemeinderat Walter Dedek vor.