Lugners Geburtstagstorte kam wieder aus Wölbling

Richard Lugner hat es zu seinem 91. Geburtstag wieder so richtig krachen lassen und feierte mit rund 100 geladenen Gästen im Wiener Schloss Belvedere. Neben einem erstklassigen Showprogramm gab es eine kunstvolle Torte von Food-Influencerin Katrin Pfeiffer aus Wölbling. Pfeiffer alias „Kate’s Style“ designte die Torte passend zum Leben des bekanntesten Baumeisters mit vielen Fotos und zahlreichen „Tierchen“.

Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit Alexandra Hubmayer, Inhaberin der Konditorei „Naschkatze“ in Herzogenburg. „Ganz unten befand sich feinste Schokoladentorte, in der Mitte gab es Trüffel und oben befand sich die Esterhazy-Torte“, verrät Hubmayer die Bestandsteile des Meisterwerks.

Die Geburtstagstorte von Richard Lugner ist eines von vielen Projekten der erfolgreichen Influencerin aus Wölbling. Mit mehr als 300.000 Followern auf Instagram und TikTok hat sich Pfeiffer bereits einen großen Namen in der Branche gemacht und arbeitet unter anderem als Markenbotschafterin für den österreichischen Ableger eines deutschen Diskonters.