Etwas leiser wurde es in den vergangenen Monaten um das Flugfeld des MFC Silbergrube. Seit 44 Jahren starten auf dem Areal der ehemaligen Müll-Deponie zwischen Statzendorf und Kuffern Modell-Flugzeuge in allen Ausführungen sowie Helikopter im Mini-Format in den Himmel. Damit die rund 80 Vereinsmitglieder ihrem Hobby weiterhin problemlos nachgehen und wie früher bald auch wieder zu Festen laden können, mussten Teilflächen des Modellflugplatzes umgewidmet werden.

NOEN Mit Schranken ist der Weg zumFlugplatz abgesperrt.

Bisher war das Areal, auf dem sich der Modellflugplatz befindet, als Grünland/Land- und Forstwirtschaft im Flächenwidmungsplan eingetragen, geplant – und auch schon vom Gemeinderat beschlossen – ist die Widmung Grünland/Sportstätte mit dem Zusatz „Modellflugplatz“.

„Der Hauptgrund für unser Ansuchen bei der Gemeinde war eine Änderung im Luftfahrtgesetz. Der mussten wir nachkommen, damit alles gesetzeskonform abläuft“

Durch die Umwidmung schlägt der Verein gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: „Der Hauptgrund für unser Ansuchen bei der Gemeinde war eine Änderung im Luftfahrtgesetz. Der mussten wir nachkommen, damit alles gesetzeskonform abläuft“, erklärt der leidenschaftliche Modellflugzeug-Pilot Peter Wilthan. Außerdem wollte der Verein bereits seit einigen Jahren einen WC-Container auf dem Areal aufstellen. „Mit der bisherigen Widmung war es aber nicht möglich, dort etwas zu errichten“, weiß Wilthan.

Das Vereinshaus und die kleinen Hütten, die auf dem Areal stehen, stammen, so Wilthan, noch aus früheren Zeiten: Aufgrund der Müll-Deponie, die sich früher dort befand, war der Flugplatz zur Vereinsgründung noch als Industriegebiet im

Flächenwidmungsplan eingetragen. „Deshalb konnten wir damals ohne Probleme kleine Hütten aufstellen“, erklärt Wilthan.

Mit leisen Fliegern gegen Beschwerden

Dass Anrainer-Beschwerden mit der Umwidmung zusammenhängen, verneinen sowohl der Bürgermeister als auch der Obmann. „Eigentlich gibt es nur eine Person, die sich regelmäßig bei uns wegen Lärm beschwert hat“, erzählt Wilthan im NÖN-Gespräch.

NOEN, Heumesser SP-Küttner: „Nachmittagsbetreuung zum Wohl der Kinder und Eltern.“

Doch auch für dieses Problem sei bereits eine Lösung gefunden worden: „Wir haben im Vorstand beschlossen, dass wir nur mehr mit kleinen und leisen Maschinen fliegen. Außerdem haben die neuen schon Elektro-Motoren und machen deshalb sowieso weniger Lärm. Das wird niemanden mehr stören“, ist der Obmann zuversichtlich. Bürgermeister Küttner wünscht Modellfliegern und Anrainern ein gutes Miteinander.

NOEN Peter Wilthan will durch die Umwidmung bald alle Schwierigkeiten beseitigt haben.

Nach dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss warten die Flieger noch darauf, dass auch das Land die Umwidmung bestätigt. Im nächsten Jahr wollen die Modellflugzeug-Piloten dann wieder Vollgas geben: „Wir feiern unser 45. Vereinsjubiläum, da werden wir wieder ein großes Fest veranstalten“, freut sich Wilthan und hofft, dass bis dahin auch der WC-Container bereits auf dem Areal steht.