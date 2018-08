Nicht nur für Veganer und Vegetarier, sondern für alle Feinschmecker gibt es Edelpilze. Die „Schwammerlprinzen GmbH“ will ab dem kommenden Dezember bis zu 5.000 Kilogramm dieser feinen Nahrung an Gourmetrestaurants und Einzelhandel liefern. Am vergangenen Montag erfolgte der Spatenstich für die neue Produktionsstätte im Betriebsgebiet Perschling.

Die Gesellschafter, Geschäftsführer Michael Doppler, Vertriebsleiter Wolfgang Simperl, sowie Mentor und Investor Helmut Gstöhl, stellten das ambitionierte Projekt vor, das bei einem Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro rund 25 Arbeitsplätze bringen wird und ab 2020 einen Jahresumsatz von drei Millionen Euro erwirtschaften soll. Wie beim Spatenstich mehrmals betont worden ist, handelt es sich bei dem Projekt um die „modernste Bio-Edelpilz-Produktion in Österreich“.

Auf einer knapp 15.000 Quadratmeter großen Fläche wird bis Ende Dezember eine 1.800 Quadratmeter große Nutzfläche (Produktion und Lager) entstehen, mit der vor allem Austernseitlinge, Shiitake und Kräuterseitlinge produziert werden sollen.

Das Stammhaus steht in Kogl

4.500 Quadratmeter sollen als Außenanlage der Lkw-Verladung und 875 Quadratmeter für Büro und Verwaltung dienen. Beim Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro wird die Erzeugung der „Schwammerlprinzen“ dann von derzeit 800 Kilogramm Schwammerl pro Woche (im Stammhaus in Kogl bei Sieghartskirchen im Bezirk Tulln) auf 5.000 Kilogramm wachsen.

Beim Bau selbst, der ohne öffentliche Fördergelder erfolgt, wird größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Auf fossile Brennstoffe wird zur Gänze verzichtet. Die Energie für die Kühlung erfolgt mit Hilfe moderner Wärmetauscher aus dem Grundwasser, im Winter wird die Energie zum Heizen mittels Wärmepumpen bereitgestellt. Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 250 Kilowatt pro Stunde trägt zur Umweltfreundlichkeit des Betriebes bei.

Die Erzeugnisse – die Schwammerl – werden vollkommen biologisch mit geringem Abfall und minimalem Einsatz von Wasser und Holz beinahe CO2-neutral hergestellt. Da das Substrat der Edelpilze hauptsächlich aus Sägemehl (Nebenprodukt der holzverarbeitenden Industrie) besteht und nach der Ernte kompostiert wird, ist der ökologische Fußabdruck der Edelpilze sehr klein. Zudem wird in der Fabrik noch alles von Hand gemacht – vom Ernteprozess über das Einwiegen bis zum Verpacken in die Kartons.

Michael Doppler hatte 2013 seine Versuche der Eigenproduktion von Edelpilzen (in einer nur 20 Quadratmeter kleinen Scheune) in Maria Anzbach begonnen und 2015 das Einzelunternehmen „Schwammerlprinzen“ gegründet. 2018 erfolgte die Gründung der „Schwammerlprinzen GmbH“ durch Geschäftsführer Michael Doppler, Vertriebsleiter Wolfgang Simperl (Geschäftsführer SBS Bausysteme GmbH) und Mentor und Investor Helmut Gstöhl (Eigentümer der Firma Zaltech Holding GmbH).

Dem feierlichen Spatenstich wohnten neben den Gesellschaftern und ihren Freunden auch Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch, die Bürgermeister von Würmla, Anton Priesching, und Perschling, Reinhard Breitner, sowie viele Gemeinderäte, die Gemeindearbeiter und die Gemeindesekretärinnen, ehemalige Grundstücksbesitzer und Nachbarn der neuen Produktionsstätte bei. Besonderen Dank sprachen die Gesellschafter Ortschef Reinhard Breitner für dessen gute Zusammenarbeit aus. Pfarrer Johannes Schörgmayer segnete die Baustelle und erbat Gottes Segen.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Wurlitzer schloss die Feierstunde.