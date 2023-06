Land NÖ unterstützt Traismauer bei Rathaus-Umbau

In sehr partnerschaftlicher Atmosphäre fand ein Gespräch zwischen ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Stadtgemeinde Traismauer, vertreten durch Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) und Gemeinderat Bruno Buchegger (ÖVP), über die Sanierung und den Umbau des Rathauses in Traismauer statt. In der Unterredung sagte die Landeshauptfrau auch eine finanzielle Unterstützung des Landes für das wichtige Projekt der Gemeinde zu.

Insgesamt wird das Projekt rund 2,72 Millionen Euro kosten, das Land NÖ wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten und mit Mitteln aus Stadterneuerung, Kultur, Raumordnung und Bedarfszuweisungen die Umsetzung ermöglichen. „Die Arbeiten sollen heuer und im nächsten Jahr über die Bühne gehen“, erklärte Bürgermeister Pfeffer. „Ein wichtiges und sinnvolles Projekt, das wir seitens des Landes gerne unterstützen“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner im Zuge des Gespräches: „Die gute Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden ist mir ein großes Anliegen, denn die Gemeinden sind die Lebensadern unseres Landes.“