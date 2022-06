Traismauers Rathaus wird generalsaniert

Werbung

Mit Jahresbeginn 2019 wurde die Römerstadt nach den beiden bereits durchgeführten „Stadterneuerungsaktionen“ (1996 bis 2000 und 2009 bis 2014) wieder in die NÖ Stadterneuerungs-Aktion aufgenommen.

Nach mehreren Gesprächsrunden in diversen Arbeitskreisen haben sich einige Projekte herauskristallisiert, die im Rahmen dieser Aktion weiter verfolgt und entsprechend den finanziellen Möglichkeiten nun auch umgesetzt werden. So soll das „Alte Rathaus“ für kleinere Veranstaltungen und Gemeinderatssitzungen ab dem Jahr 2024 zur Verfügung stehen.

Nun gab es eine Informationsveranstaltung. Zunächst referierte die Historikerin Elisabeth Eder über den Werdegang des Rathauses. „Das Gebäude war bis 1553 in Privatbesitz und wurde an die Gemeinde übertragen. Schon damals war es als Rathaus vorgesehen und entsprechend adaptiert. Im März 1554 fand die erste Gemeinderatssitzung statt.“

„Asyl“ bei der Feuerwehr und im Schloss

Bis 2006 hielt man fast durchgehend die diversen Sitzungen im Rathaus ab. Aufgrund von Dachundichtheiten und Problemen mit der Feuchtigkeit wurde der hintere Bereich des Gebäudes (in dem auch der Sitzungssaal untergebracht ist) nicht mehr benützt. Zunächst übersiedelte man für die Gemeinderatssitzungen in das Traismaurer Feuerwehrhaus und anschließend in den Festsaal des Schlosses.

„Die ersten Studien zur Rathaussanierung gibt es seit 2006. Aufgrund des Denkmalschutzes und der daraus resultierenden Kosten wurde das Projekt immer wieder weiter verschoben, was der Substanz des Rathauses nicht wirklich zu Gute kam“, erklärte der zuständige Baustadtrat Christoph Grünstäudl (SPÖ).

Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und dem ortsansässigen Architektenbüro „architecture and beyond“ sind die Planungen mittlerweile soweit fortgeschritten, dass bald die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen kann. In den nächsten Wochen soll die Ausschreibung der Gewerke erfolgen. Im Herbst ist mit den Auftragsvergaben zu rechnen.

„Bei optimalem Verlauf wird noch heuer mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Ziele des Projekts sind die Sanierung der alten Bausubstanz und Nutzung aller Räumlichkeiten inklusive des alten Ratssaales sowie der barrierefreie Zugang zum Bürgerservice des Bauamtes“, erläuterte Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro

Mit den Umbauarbeiten soll auch ein barrierefreier Vereinssaal zur öffentlichen Nutzung und moderne Arbeitsplätze für die Verwaltung geschaffen werden. Neue öffentliche Toiletten und eine thermische Sanierung des Gebäudes sind weitere Aspekte des Großprojekts, das in den nächsten beiden Jahren umgesetzt wird. Es sind Kosten von etwa 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Für die Präsentation zeichnete der Traismaurer Architekt Claus Pröglhöf verantwortlich. Danach stellten rund 30 interessierte Gemeindebürger Fragen, die umfassend beantwortet wurden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.