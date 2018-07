Er schreitet langsam den Purkersdorfer Hauptplatz ab, zieht hin und wieder eine Augenbraue hoch, nimmt sein Maßband und notiert Zahlen. Danach fasst er sich gedankenverloren ans Kinn und überlegt: „Geht sich das aus?“ Die Rede ist von Georg Ragyoczy, der im Bezirk St. Pölten schlichtweg als „Mister Mittelalter“ bekannt ist. Er wohnt in Gablitz, seine Heimat ist aber Herzogenburg, das er vor 37 Jahren verlassen hat.

Bader, Ritter, Henker samt Folterinstrumenten, Lagergruppen und Musikinstrumente aller Art, das ist derzeit die Welt von Georg Ragyoczy. Sowohl in St. Pölten als auch in Purkersdorf lässt er seine Kontakte zu Schaustellern Mitteleuropas spielen, um Mittelalterfeste zu organisieren. Das nächste derartige Fest findet übrigens am Samstag, 28. Juli, im VAZ in St. Pölten statt. „Ja, das wird wieder ein Spektakel“, ist Ragyoczy vom Gelingen des Festes überzeugt.

Georg Ragyozcy (l.) in Mittelalterkluft und einer seiner Hauptattraktionen, der „Medicus“ und dessen Gehilfin. Das alles und viel mehr erwartet die Besucher am Purkersdorfer Hauptplatz im Oktober. | Ragyoczy

Zu diesem Thema hat ihn ein Jugendfreund, der St. Pöltner Werner Sandhacker, geführt. Innerhalb weniger Monate stellte er dann sein eigenes Fest auf der Hochram auf die Beine.

„Da sind plötzlich 3.000 Leute gekommen. In den folgenden Jahren sogar bis zu 7.000“, erklärt Ragyoczy.

Seine Heimatstadt Herzogenburg hat er vor fast 40 Jahren verlassen. Der Grund dafür war der Beruf. Er war als Polizist in Speising postiert, wo er am Ende sogar erster Kommandant war. „Ich brauchte die Wien-Nähe. Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang pendeln. Deshalb habe ich mich dann für Gablitz als Wohnort entschieden“, begründet Ragyoczy.

Neben der Polizei baute er sich aus seinem Hobby ein zweites Standbein auf. Ragyoczy ist begeisterter Musiker und fasste auch hier Fuß. „Die Kontakte nach Wien waren hier natürlich mehr als in St. Pölten oder Herzogenburg“, sagt Ragyoczy. Er baute sich auch sein eigenes Tonstudio auf und fördert damit vor allem junge Talente.

Kirchturm ist nicht gleich Riederberg

„Damit kann man den Jungen am meisten unter die Arme greifen, indem sie die Möglichkeit haben, unkompliziert ihre ersten Tonträger aufzunehmen“, weiß Ragyoczy, worauf es im Musik-Geschäft heutzutage ankommt.

Seine Verbindungen nach Herzogenburg hat er aber nie abreißen lassen. „Wenn ich über Kapelln nach Herzogenburg fahre und den Kirchturm sehe, dann hab ich ein Heimatgefühl. Das hab ich bei Gablitz nicht, wenn ich über den Riederberg fahre. Das ist irgendwie komisch“, ist die Stadt ihm immer noch sehr ans Herz gewachsen.

Obwohl er sich in Gablitz auch wohlfühlt. Er gehe nur hinters Haus und stehe schon mitten im Wald und das bei der Nähe zu Wien. Dennoch würde in Gablitz etwas fehlen. „Die Zugereisten werden geduldet und das spürt man hier in der Gemeinde, obwohl ich 20 Jahre lang intensiv Kultur gemacht habe“, so Ragyoczy.

Im November wird er 60, in Pension ist er schon seit längerer Zeit. „Die Bandscheiben haben nicht mehr so mitgespielt. Ich habe mich dann voll auf mein Hobby, die Musik, konzentriert“, erklärt Ragyoczy. Dort ist er aber auch schon leiser getreten. „Ich bin jetzt Opa geworden und ich umgebe mich nur mehr mit Leuten, die mir guttun“, hat Ragyoczy eine neue Lebensphilosophie.

„Gedanke begleitet mich die ganze Zeit“

Ob er sich vorstellen kann, eines Tages wieder zurück nach Herzogenburg zu ziehen? – „Ja, der Gedanke begleitet mich schon die ganze Zeit. Wenn ich das richtige Haus finde, dann könnte ich sogar wieder in meine Heimat ziehen“, schließt Ragyoczy.