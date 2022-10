Wölbling: Autor stellte Buch vor

Markus Dürnberger stellte vor wenigen Tagen sein Buch „Wasserfälle in Niederösterreich“ in den Räumlichkeiten der Bücherei Wölbling vor. „Mit seiner interessanten, kurzweiligen Präsentation führte der Autor die Besucher durch das ganze Bundesland und animierte das Publikum, die Wasserfälle in der Natur selbst anzuschauen“, berichtet Büchereileiterin Margit Eckl.

Den Abend rundete eine gelungene Bilderschau von Reinhard Wolfsberger ab. Während der Öffnungszeiten der Bücherei sind seine Werke bis Anfang Dezember zu sehen.

