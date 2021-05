Die Raiffeisenbank Region St. Pölten wird ihr Filialnetz weiter ausdünnen. Mit Ende Juni gehören die Bankstellen Weißenkirchen, Murstetten und Inzersdorf der Geschichte an. Auch die Bankomaten werden abgebaut. In Kapelln gibt es einen Service-Schwund: Statt bisher an zwei Tagen ist künftig nur noch an einem Tag offen.

Perschling: Sponsoring für Vereine bleibt erhalten

Perschlings Bürgermeister Reinhard Breitner in einer ersten Reaktion: „Ich bin froh, dass es in Perschling noch den Bankomaten der Sparkasse gibt, für den die Gemeinde die Mietkosten übernommen hat. Der Bankomat ist ein wichtiges Service für unsere Gemeindebürger und liegt an der Bundesstraße 1 neben Gemeindeamt, Kindergarten, Volksschule und Gemeindearzt strategisch gut.“

Die beiden Häuser der Raiffeisenbankstellen in Murstetten und Weißenkirchen sollen nach dem 1. Juli veräußert werden.

Breitner: „Ich habe mit den Vertretern von Raiffeisen schon besprochen, dass beim Verkauf der Liegenschaft in Murstetten längs des Grundstücks der Weg zwischen der Unteren Hauptstraße gegenüber vom Gasthaus Kahri und dem ,Kastanienstadion‘ genannten Sportplatz erhalten bleiben soll, damit diese Verbindung bestehen bleibt.“

Der Ortschef versichert: „Die geschäftlichen Verbindungen der Gemeinde Perschling mit Raiffeisen bleiben weiterhin ungestört. Auch das bestehende Sponsoring für unsere Vereine und Vorhaben bleibt erhalten.“

Vogl: „Bin froh über den Öffnungstag“

Bürgermeister Alois Vogl aus Kapelln ist ebenfalls betroffen von der Einschränkung der Öffnungszeiten der Raiffeisenbankstelle, die im Gemeindehaus in Kapelln eingemietet ist: „Ich bin froh, dass es gelungen ist, zeitgleich mit den Öffnungszeiten des Parteienverkehrs am Gemeindeamt am Dienstag einen Öffnungstag für Kapelln zu erwirken.“

Prokurist Rudolf Singer und der Leiter der Marketingabteilung, Helge Wöll, erklären, dass die Schließung von Bankstellen eine logische Folgerung der Änderung des Nutzerverhaltens sei: „Mit der Zunahme von Telebanking und bargeldlosem Zahlungsverkehr hat sich das Betreuungsangebot seitens der Bank stark verändert.“

So sollen erweiterte Service- und Beratungsangebote in Herzogenburg, Traismauer und Böheimkirchen gebündelt werden. Wöll: „Die Zahl unserer Mitarbeiter bleibt gleich, sie stehen dann in einer der Banken in weniger als zehn Kilometer Entfernung von den geschlossenen Bankstellen den Kunden zur Verfügung.“

„Bankgeschäft hat sich sehr stark verändert“

Auch Direktor Thomas Schauer betont: „Die hohe Fach- und Beratungskompetenz unserer Berater stellen wir zukünftig an unserem neu adaptierten Standort in Herzogenburg sowie in Traismauer oder Böheimkirchen sicher. Dies bedeutet zwar wenige Kilometer mehr an Weg, der vertraute Betreuer wird auch am neuen Standort für alle Kunden da sein. Dort können wir aber zusätzlich beste Beratung durch unser Wohntraum-Center- und Private-Banking-Team sowie Finanzierungs- und Förder-, Veranlagungs- und Vorsorgespezialisten anbieten.“

Auch die Betreuung der Agrar- und Firmenkunden werde optimal sichergestellt. „Wir nehmen uns die Zeit, die unsere Kunden brauchen und begleiten diese individuell und lebensbegleitend. Weiters finden sie dort auch alle wichtigen Einrichtungen wie Apotheken sowie Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten vor.“

Wie Singer und Wöll betont auch Schauer die starke Veränderung, die das Bankgeschäft erfahren habe: „Als Bank sind wir mit einer Fülle von neuen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen das niedrige Zinsniveau, ausufernde regulatorische Vorschriften, stetig steigende Kosten, aber auch Konkurrenzbanken (Internetbanken und Banken mit kleinem Zweigstellennetz), die nicht in Standorte und Mitarbeiter in der Region investieren.“

Außerdem habe sich der Bedarf der Kunden spürbar verändert: „Bankstellen waren früher vorwiegend Ein- und Auszahlungsstellen, heute wird von den Kunden eine umfassende und qualitätsvolle Finanzberatung und zeitliche Flexibilität ihres Beraters erwartet.“

Kritik von Kunden, dass einerseits Filialen am Land geschlossen werden, andererseits ein „Palast“ in St. Pölten errichtet werde, lässt Schauer nicht gelten: „Ich weiß, dass das Ganze ein sehr emotionales Thema ist. Wir wollen und müssen in der Landeshauptstadt Flagge zeigen, weil sie einerseits stark wächst, wir andererseits aber in St. Pölten nicht dort sind, wo wir gerne wären. Die Offensive in St. Pölten hat nichts mit der Bündelung der Kräfte in der Region zu tun.“