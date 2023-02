Einstimmigkeit von Kapellns Florianis beim Feuerwehrhaus-Neubau

Im Zuge ihrer Mitgliederversammlung blickten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kapelln auf das Jahr 2022 zurück. Bei 17 Einsätzen im abgelaufenen Arbeitsjahr wurden 277 Stunden geleistet. Drei Brandeinsätze mit dem größten am Heiligen Abend in Langmannersdorf, zwei Fehl- und Täuschungsalarme und zwölf technische Einsätze (Verkehrsunfälle und Unwettereinsätze) forderten die Wehr. Bei insgesamt 68 Tätigkeiten wurden 2.496 Arbeitsstunden verbucht. Außerdem besuchten sie 13 Übungen und drei Kurse.

Für den ins Auge gefasste Neubau eines Feuerwehrhauses wurden Nachbarfeuerwehren besucht – eine Abstimmung unter den Feuerwehrmitgliedern ergab ein 100-prozentiges Votum für den Neubau.

Erstmals wurde ein Oktoberfest mit „141-Jahr-Jubiläum“ im Feuerwehrhaus durchgeführt, da der Feststadel Rassing nicht mehr als Veranstaltungsort genützt werden kann.

Außerdem gab es einige Beförderungen: Johann Anhammer und Stefan Anhammer wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Patrick Eder und Lukas Vogd zum Oberlöschmeister und Johann Baumgartner zum Hauptverwaltungsmeister. Für 25 verdienstvolle Jahre in der Feuerwehr Kapelln wurden Peter Baumgartner und Johann Baumgartner, für 50 verdienstvolle Jahre Josef Ratzinger geehrt. Als Fixtermine für 2023 wurden die Florianifeier am 7. Mai sowie das Oktoberfest am 2. und 3. September festgelegt.

