Erstmals Frauen bei der Reichersdorfer Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Reichersdorf hielt in der Mehrzweckhalle des Feuerwehrhauses ihre diesjährige Mitgliederversammlung ab.

Kommandant Christian Poschmaier lieferte dabei einen umfangreichen Tätigkeitsbericht über das Jahr 2022, das man hinsichtlich der Einsätze als „durchschnittlich“ bezeichnen kann. Wie in den Jahren zuvor bildeten auch im Vorjahr die technischen Einsätze das Schwergewicht. 131 Mitglieder wandten für die 15 Einsätze 457 Stunden auf.

Zahlreiche Investitionen im Jahr 2022

Im Vorjahr wurden zahlreiche Kurse besucht und auch 15 Übungen abgehalten. Sehr erfreulich verlief das Premieren- Sommerfest. Poschmaier: „Bei deutlich geringerem Aufwand als bei einem bislang abgehaltenen Feuerwehrfest lag der Besuch deutlich über den Erwartungen. Eine derartige Veranstaltung ist auch für heuer wieder geplant.“

Zahlreiche Investitionen in die Gerätschaft und in die Mannschaftsausrüstung prägten das Jahr 2022. So wurde ein neuer Hochwasserschutzanhänger mit mehreren Pumpen als auch Notstromaggregaten in den Dienst gestellt. Zusätzlich sind ein neuer Atemschutzkompressor sowie mehrere Atemschutzflaschen angekauft worden. Für diese Investitionen gab es großzügige Subventionen seitens der Gemeinde.

Ebenfalls sehr erfreulich ist die Entwicklung beim Mitgliederstand. Neben zwei Überstellungen von anderen Wehren traten auch zwei Damen der Freiwilligen Feuerwehr Reichersdorf bei. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden Birgit Bräuer und Silke Schmutzer angelobt und herzlich willkommen geheißen.

Neues Tanklöschfahrzeug wird auf Schiene gebracht

Am Ende der Versammlung wurde über den Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs referiert. Hier ist Handlungsbedarf gegeben, denn das derzeitige Tanklöschfahrzeug ist bereits 27 Jahre alt und soll in rund drei Jahren ausgeschieden werden.

„Weil beim Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs eine rund zweieinhalbjährige Wartezeit besteht, soll die Entscheidung über den Fahrzeugtyp in den nächsten Wochen gefällt werden“, erklärte der neue Fahrmeister Gerhard Siedler junior.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.