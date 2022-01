Feuerwehr Wagram: Premiere für Kommandantin Weber

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wagram ging wegen Corona in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses über die Bühne. Kommandantin Oberbrandinspektorin Emma Weber zog dabei eine umfangreiche Bilanz über das Jahr 2021.

„Vor allem die Starkregenereignisse im vergangenen Sommer waren sehr fordernd und zahlreiche Einsatzstunden waren notwendig, um die Situation an mehreren Schauplätzen wieder in den Griff zu bekommen“, so Weber in ihrem ersten Tätigkeitsbericht. Sie hat im Vorjahr die Nachfolge von Langzeitkommandant Gerhard Grundhammer angetreten.

Sie dankte den aktiven Feuerwehrmitgliedern als auch den Reservisten für ihren Einsatz zur Bewältigung der in dieser Dimension nicht gekannten Situation. Mit mehreren Teams wurden die Schadensmeldungen an den diversen Schauplätzen abgearbeitet. Letztlich konnte die Feuerwehr Wagram die umfangreichen Auspump- und Aufräumarbeiten ohne Fremdunterstützung selbst bewältigen.

Durch die Einschränkungen aufgrund Corona mussten die Eigenveranstaltungen abgesagt werden. Auch mehrere runde Jubiläen von Mitgliedern konnten nicht wie gewohnt feierlich begangen werden. Ein Teil der Feierlichkeiten soll heuer nachgeholt werden. „Schwerpunkte für 2022 werden die Übungs- und Ausbildungstätigkeit sein. Zusätzlich sollen auch die Planungen für den Um- und Zubau des Feuerwehrhauses wieder aufgenommen werden“, blickte Emma Weber voraus.

Das Feuerwehrhaus erfüllt schon seit Jahren nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Vor allem in Sachen Sanitär- und Umkleidebereich als auch aufgrund der fehlenden Heizung ist Handlungsbedarf gegeben.

Zusammenkunft an jedem dritten Sonntag im Monat

Ein weiteres Hauptanliegen des neuen Kommandos ist den Fortbestand der Wehr in den nächsten Jahren zu sichern und neue Mitglieder zu werben. Jeden dritten Sonntag im Monat ist eine „Zusammenkunft“ im Wagramer Feuerwehrhaus geplant. Dabei sollen kleinere Arbeiten erledigt und die Kameradschaft gepflegt werden.

