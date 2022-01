FF Frauendorf: Ein absoluter Spitzenwert

Zur 130. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frauendorf begrüßte Kommandant Markus Bittner-Schiesser neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, Unterabschnittskommandanten Walter Czech und mehrere Ehrenchargen im neuen Feuerwehrhaus.

In seinem Premieren-Bericht als Kommandant blickte Bittner-Schiesser, der im Vorjahr die Nachfolge von Manfred Speiser-Jöchl angetreten hatte, auf ein schwieriges Jahr 2021 zurück. Das Feuerwehrfest musste abgesagt werden, immerhin gab es mit der Segnung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges im vergangenen Oktober doch noch eine Veranstaltung.

Das neue Fahrzeug hat sich bereits mehrmals bewährt. Bittner-Schiesser: „Vor allem bei den Unwettereinsätzen im Juli und August konnten wir mit den beiden Einsatzfahrzeugen an mehreren Einsatzstellen gleichzeitig helfen und Auspump- als auch Aufräumarbeiten durchführen.“ Die Feuerwehr Frauendorf auch beim Waldbrand in Hirschwang an der Rax im Einsatz und half bei der Versorgung der Großtanklöschfahrzeuge mit Löschwasser als auch bei der Brandbekämpfung.

„Ein absoluter Spitzenwert“

In Frauendorf selbst gab es einen ungewöhnlichen Einsatz: Ein Pferd musste aus dem Mühlbach geborgen werden. Insgesamt stand man 408 Stunden im Einsatz: „Ein absoluter Spitzenwert“, betonte der Kommandant.

In den vergangenen Monaten wurde das Projekt „Neubau der Grillhütte“ begonnen. Das Betonfundament wurde bereits hergestellt. „Bis zum geplanten Feuerwehrfest von 22. bis 24. April sollte die Grillhütte fertig sein“, so Projektleiter und Kommandant-Stellvertreter Georg Wiedenhofer.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren