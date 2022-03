FF Traismauer-Stadt: Vorfreude aufs Jubiläum

Werbung

Zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt fanden sich zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses ein.

Kommandant Hauptbrandinspektor Karl Engl, der zugleich auch Unterabschnittskommandant ist, zog wegen Corona eine zwiespältige Bilanz über 2021: „Im Vorjahr hat es wiederum ein breit gefächertes Spektrum an Einsätzen mit insgesamt 1.223 Stunden gegeben. Dabei galt es, mehrere Brände unterschiedlicher Größe und verschiedenste technische Einsätze zu bewältigen.“

Die Einsätze waren sehr vielfältig, wodurch eine gute Ausbildung der Mitglieder gefragt und eine umfassende Gerätschaft notwendig war. Einmal mehr hat sich bei den diversen Unfällen das Wechselladefahrzeug bewährt, das mit einem Kran ausgestattet ist.

Mehr als 50 Einsätze binnen kurzer Zeit

29 der 39 technischen Einsätze entfielen auf Verkehrsunfälle. Vor allem die Starkregenereignisse im vergangenen Sommer waren sehr fordernd. „Binnen kurzer fielen am 18. Juli 2021 enorme Regenmengen, die letztlich zu mehr als 50 Einsätzen im Stadtgebiet geführt haben. Gemeinsam mit Feuerwehren aus dem gesamten Bezirk konnten die Einsätze rasch abgearbeitet werden. Hierbei hat sich die gute Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten bewährt“, erklärte Engl.

Auch beim größten Waldbrand in der österreichischen Geschichte in Hirschwang an der Rax waren Traismaurer Silberhelme gemeinsam mit dem 17. Katastrophenhilfsdienst- Bereitschaftszug des Bezirks St. Pölten für 50 Stunden im Einsatz.

Die Pandemie hat sich zudem negativ auf die Übungs- und Ausbildungstätigkeit ausgewirkt. Diese mussten neuerlich deutlich reduziert werden.

Zwei Überstellungen

in den Aktivstand

Bei der Jugendfeuerwehr gab es drei Neueintritte und zwei Überstellungen in den Aktivstand. Mit Peter Pachschwöll und Wolfgang Prober konnten zwei weitere Neuzugänge im Aktivstand begrüßt werden. Demgegenüber stehen zwei Todesfälle (Reservisten).

Die Ehrengäste würdigten in ihren Referaten ausdrücklich die Leistungen und die Einsatzbereitschaft der Wehr als auch die gute Kooperation der Blaulichtorganisationen.

Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen des 140-jährigen Bestandsjubiläums. Das Jubiläum wird mit einer Florianifeier am Freitag, 6. Mai, ab 17.30 Uhr feierlich begangen werden.

