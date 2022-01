Hilfeleistungsfahrzeug ist ganzer Stolz der FF Großrust-Merking

Das neue Hilfeleistungsfahrzeug 2 stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Großrust-Merking. Im Jänner des Vorjahres ist es in Empfang genommen worden. Das Auto hat 3.000 Liter Wasser an Bord, einen 60-Meter-Hochdruckschlauch, einen Lichtmasten und eine Straßenwaschanlage. „In vier Gruppen gab es insgesamt 30 Übungen am neuen Fahrzeug“, schilderte Kommandant und Unterabschnittskommandant Günter Dorner.

Bei 19 Einsätzen kam das Hilfeleistungsfahrzeug 2 zur Anwendung.

Der beliebte Kirtag musste abgesagt werden, immerhin wurde ein kleiner Kirtagbaum für die Dorfbevölkerung aufgestellt. Ansonsten berichtete Dorner über die Grillhenderl-to-go-Aktion, die gut angenommen wurde, und den Sicherungsdienst für die „Challenge St. Pölten“.