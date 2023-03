Nachwuchs wird bei FF St. Andrä/Traisen forciert

Um bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr den pandemiebedingten Abstand einhalten zu können, wurde sie im Vorjahr nicht im Feuerwehrhaus, sondern erstmals im Pfarrzentrum abgehalten. Dies wurde auch heuer beibehalten.

Kommandant Leopold Fankl kam gleich zur Sache: „Die vergangenen Jahre waren für uns eine Katastrophe, da wir in unserer Freizeit, beruflich und auch bei der Feuerwehr durch die Pandemie eingeschränkt waren, das wir so nicht kannten - und auch nicht davon ausgegangen sind, dass uns dieses Problem so lange begleiten wird.“ Er freue sich, die Mitglieder und Ehrengäste wieder unter normalen Umständen begrüßen zu können. Fankl bedankte sich bei allen Kameraden, deren Familienangehörigen und Freunden der Feuerwehr sowie bei der Pfarre und beim Bürgermeister für die gute Zusammenarbeit.

In seinem Bericht blickte Kommandant Fankl auf das Vorjahr zurück, in dem die St. Andräer Florianis mit einem Zwei-Tages-Fest ihr 140-jähriges Bestehen gefeiert hatten. Auch der zur Tradition gewordene Wandertag im September stand ganz im Zeichen dieses Jubiläums. So wurde für die Kinder erstmals eine Rätselrallye ausgearbeitet, die bei den Jüngsten, aber auch bei den Erwachsenen sehr gut ankam.

Natürlich ist nicht nur gefeiert worden. Es wurden Übungen, Begehungen und Schulungen absolviert, die sehr wichtig für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkameraden sind, um für die vielfältigen Einsätze gut vorbereitet zu sein. Doch auch im Bereich Garten und in die Fassade investierte man viele Arbeitsstunden. Die Gartenüberdachung war notwendig, um Platz für das Werkzeug zu schaffen, das unter der Stiege lagerte. „Auch eine kleine Feuerwehr wie wir hat ihre Anforderungen und Bedürfnisse - und wir platzen aus allen Nähten“, so Fankl.

Stolz ist man auf die Gründung der Feuerwehrjugendgruppe. Und es gibt sogar eine Kinderfeuerwehr, um in einigen Jahren junge, motivierte und gut ausgebildete Feuerwehrmitglieder zu haben, die sich zum Ziel setzen, jederzeit für die St. Andräer Bevölkerung und im überörtlichen Einsatz ihren Mann beziehungsweise ihre Frau zu stehen.

Zum Abschluss gab es eine kurze Vorschau. So werden die St. Andräer Florianis wieder beim von der Gemeinde veranstalteten Sonnwendfeuer die Versorgung bereitstellen; so auch beim Wandertag am 17. September im Pfarrstadl.

Der gemütliche Ausklang ging beim Nagl-Heurigen in Hameten über die Bühne.

