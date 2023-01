Neues Haus für Florianis aus Oberndorf in der Ebene rückt näher

Werbung

Im Reblausstüberl der Vollrathhallen fand die 127. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf/Ebene statt.

Das Kommando unter der Leitung von Stephan Luef und die Mitglieder konnten neben Vertretern der anderen Blaulichtorganisationen – Hannes Kovac von der Polizei und Peter Völkl von der Bezirksstelle des Roten Kreuzes – auch Vizebürgermeister Richard Waringer sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Rudi Singer und die Kommandanten der Stadtfeuerwehr, Ralf Haselsteiner, und Franz Burgstaller aus Ossarn begrüßen.

Kommandant Stephan Luef berichtete, dass das Einsatzjahr sehr belastend mit drei toten Personen innerhalb kurzer Zeit begonnen hat. Wie schon in den letzten Jahren lag der Schwerpunkt bei den Einsätzen im technischen Bereich. „Im abgelaufenen Jahr gab es viele Ausrückungen wegen Brandmeldeanlagen – im Großen und Ganzen sind wir jedoch von Großschadens-Ereignissen verschont geblieben, es gab keine Unwettereinsätze oder Großbrände. Bemerkenswert ist, das der letzte alarmierte Einsatz am 24. Oktober war“, so Luef.

Es waren wieder Veranstaltungen ohne Einschränkungen möglich – wie das Parkfest bei Schlechtwetter, das St. Pöltner-Straßen-Fest im September und die Tanklöschparty für die Jugend. Im Herbst haben die Oberndorfer Florianis ihr 125-Jahr-Jubiläum nachgeholt. Es war eine schöne interne Feier im Reblausstüberl, wo man anhand von alten Aufnahmen die Geschichte der Wehr noch einmal Revue passieren ließ.

Im abgelaufenen Jahr wurde auch wieder eine Spendenaktion durchgeführt – und trotz stetig steigender Lebenserhaltungskosten besteht nach wie vor die Bereitschaft zum Spenden. Dafür möchten sich die Oberndorfer Florianis bei der Bevölkerung herzlich bedanken.

Raphaela Steinwendtner ist neue Verwalterin

Zum Abschluss seiner Rede bedankt sich Luef bei der Leiterin des Verwaltungsdienstes, Rosi Embacher, bei der sich privat einiges geändert hat. Sie ist mittlerweile weggezogen und beendete ihre Funktion, ihre Nachfolgerin ist Raphaela Steinwendtner.

Jugendmitglied Dareios Artner hat im April beim Wissenstest in St. Pölten das Wissenstestabzeichen in Bronze erworben. Alle Jugendstunden, Ausbildungen und Freizeitaktivitäten wurden gemeinsam mit der Feuerwehr-Jugend Herzogenburg durchgeführt. Ab Sommer unterstützt Verena Kraus das Jugend-Betreuerteam.

Vizebürgermeister Richard Waringer bat um Verständnis, dass nicht alle finanziellen Wünsche abgedeckt werden können, da der Gemeinde Geld für viele Projekte fehle. Dafür gab es die positive Nachricht, dass Anfang des Jahres die Verträge für den Ankauf des Messer-Areales unterschrieben werden – und dass nach der langen Vorgeschichte das neue Feuerwehrhaus endlich in greifbare Nähe rückt.

