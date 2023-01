Obritzberger Feuerwehrjahr war gespickt mit Höhepunkten

Werbung

Der Sitzungssaal des Gemeindeamtes war Schauplatz der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Obritzberg. Kommandant Franz Gruber fiel krankheitsbedingt aus, an seiner Stelle begrüßte sein Stellvertreter Stefan Idinger-Amon die Mitglieder, Abschnittskommandant-Stellvertreter Rudolf Singer und Unterabschnittskommandanten Günter Dorner.

Höhepunkte im abgelaufenen Jahr waren das fantastische dreitägige Feuerwehrfest, die Anschaffung des neuen Mannschaftransportfahrzeuges, der Bezug des Jugendraumes sowie die Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“, die einige Kameraden absolvierten.

Zwei Ehrenzeichen und vier Verdienstzeichen

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft sind Oberbrandmeister Anton Higer und Ehrenoberbrandinspektor Franz Schrefl Ehrenzeichen verliehen worden.

Das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Bronze erhielten Oberbrandinspektor Kommandant Franz Gruber, Brandinspektor Stefan Idinger-Amon, Verwalter Marcus Ruhrhofer und Oberverwaltungsmeister Wolfgang Kickinger.

Es gab auch in den Reihen der Silberhelme zwei Eheschließungen, einmal konnte man zu Nachwuchs gratulieren.

Nicht weniger als sechs Florianijünger konnten im vergangenen Jahr angelobt werden.

Nach dem Jahresrückblick gab es eine kleine Vorschau: So findet der Faschingsausklang am 21. Februar im Feuerwehrhaus statt. Am 3. September steht die Segnung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges auf dem Programm.

Verwalter Marcus Ruhrhofer befand sich in „doppelter Mission“: Als Gemeinderat dankte er auch im Namen von Bürgermeisterin Daniela Engelhart für die gute Zusammenarbeit.

