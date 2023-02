Traismaurer Wehr rückte 2022 zu 94 Einsätzen aus

Auf ein erfolgreiches Jahr 2022 blickt Karl Engl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer Stadt, im Zuge der diesjährigen Mitgliederversammlung zurück.

Insgesamt rückten die Kameraden zu 94 Einsätzen aus. „Im vergangenen Jahr hat es wiederum ein breitgefächertes Spektrum an Einsätzen mit gesamt rund 700 Einsatzstunden gegeben. Dabei galt es mehrere Brände unterschiedlicher Größe und verschiedenste technische Einsätze zu bewältigen“, blickt Engl zurück. Weiters: „Die Einsätze waren sehr vielfältig, wodurch eine gute Ausbildung der Feuerwehrmitglieder gefragt und eine umfassende Gerätschaft notwendig war. Einmal mehr hat sich bei den diversen Unfällen unser mit einem Kran ausgestattetes Wechselladefahrzeug besonders bewährt.“

27 der 63 technischen Einsätze entfielen auf Verkehrsunfälle. Das Jahr 2022 stand vor allem auch ganz im Zeichen des 140-jährigen Bestandsjubiläum der Feuerwehr Traismauer Stadt. Dazu hat es mehrere Veranstaltungen gegeben, wie etwa die Florianifeier mit Festakt, die Abschnittsbewerbe oder den Orientierungsbewerb der Feuerwehrjugend des Bezirks St. Pölten. Heuer soll nach dreijähriger Pause von 12. bis 14. Mai wieder ein Feuerwehrfest stattfinden.

2022 wurde außerdem in die Mannschaft und Ausrüstung investiert sowie die sanierungsbedürftige Fassade des Feuerwehrhauses vollständig erneuert.

Ein weiterer Höhepunkt der Mitgliederversammlung waren die Neuaufnahmen, Beförderungen und Ernennungen von mehreren Feuerwehrmitgliedern. Bei der Jugendfeuerwehr gab es zwei Neueintritte als auch zwei Überstellungen in den Aktivstand. Im Vorjahr wurde in Traismauer bei zwei Feuerwehren eine Kinderfeuerwehr gegründet.

Bei der Feuerwehr Traismauer Stadt werden aktuell drei Kinder von Ida Stangl und Jennifer Reiter betreut. An jedem zweiten Montag werden von 16.30 bis 18 Uhr die Kinder vorwiegend im Feuerwehrhaus in spielerischer Weise in das Feuerwehrwesen eingeführt. Auch durften sie schon mit mehreren Fahrzeugen (darunter auch das Tanklöschfahrzeug) mitfahren. Mit Julian Grübl und Jennifer Reiter konnten zwei weitere Neuzugänge im Aktivstand begrüßt werden.

