Wanderfreunde gingen bis zum Mittelpunkt Niederösterreichs

Knapp 50 Personen nahmen an der Frühlingswanderung der Wanderfreunde und der Gesunden Gemeinde Kapelln teil. Vom Sportplatz in Kapelln ging es über eine Strecke von knapp sechs Kilometern zum Mittelpunkt von NÖ. Der Verein Wanderfreunde sorgte dort für die Getränke, Familie Diesmayr bot im Auftrag der Gesunden Gemeinde Kapelln Grillspeisen an.

Ehrenbürgermeister Franz Gartner aus Gedersdorf stieß zufällig mit seiner Radlergruppe zum Wandertag und freute sich, seinen ehemaligen Arbeitskollgen Bürgermeister Alois Vogl bei der NÖ Mittelpunktswarte begrüßen zu können.

Elfriede Schmied (links) und Silvia Gölß von den Wanderfreunden verkauften Getränke Foto: Peter Nussbaumer

