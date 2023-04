Asse in der Mathematik

In den vergangenen Jahren ist das „Känguru der Mathematik“ auch in Österreich zu einem Fixpunkt des Schuljahres geworden. Der Känguru-Wettbewerb wird jedes Jahr im März in allen Teilnehmerländern durchgeführt. Mit jährlich weit über 100.000 Teilnehmern allein in Österreich gehört dieser Wettbewerb mittlerweile zu den bekanntesten bundesweiten Schulaktivitäten.

Da das „Känguru der Mathematik“ in erster Linie der Förderung des Interesses an Mathematik dienen soll, besteht ein internationaler Konsens darüber, dass der Wettbewerb als Spaß mit Rätselcharakter und keinesfalls als Test geführt werden soll. Die Teilbereiche der Mathematik werden daher in erster Linie aufgrund ihres „Unterhaltungscharakters“ ausgewählt. Beispiel: Ein Sandwich und ein Saft kosten zusammen 12 Euro. Ein Sandwich und zwei Säfte kosten zusammen 14 Euro. Wie viele Euro kostet ein Saft? Die Lösung ist 2.

Vor wenigen Tagen fand die interne Siegerehrung der Mittelschule für die teilnehmenden Kinder der AHS-Gruppen der 2. bis 4. Klassen statt.

Mathematikkoordinatorin Dagmar Preiss freute sich über tolle Leistungen und überreichte mit Direktorin Martina Teufl die Urkunden und Preise an: 6. Schulstufe (Kategorie Benjamin) 1. Thomas Hartl, 2. Cora Wurm, 3. Jakob Heigl. 7. Schulstufe (Kategorie Kadett) 1. Julian Hnilicka, 2. Katharina Brünner, 3. Alice Hasenzagl. 8. Schulstufe (Kategorie Kadett) 1. Andrea Frühwald, 2. Marianne Piglmann, 3. Enya Harucksteiner und Sarah Stark. Besonders hervorzuheben ist auch Ilia Bazelian, ein ukrainischer Flüchtling, der es auf Anhieb schaffte, Platz fünf in der Wertung der 7. Schulstufe zu erreichen. Schulsieger wurde Julian Hnilicka.

