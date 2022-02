Herzogenbug: Wie man Lernen auch richtig lernt

Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie im Bereich der Digitalisierung vieles dazu gelernt. Doch immer mehr stellt sich für Eltern und Pädagogen die Frage nach analoger Bildung in Form von „Lernen lernen“. Ein spezielles Angebot stellt die Mittelschule ihren Kindern zur Verfügung: Zwei Mal pro Jahr gibt es eine spezielle Trainingswoche, in der verschiedene wichtige Lernangebote geübt und gefestigt werden.

Vom Arbeiten in der Gruppe bis zum Gestalten von Lernplakaten und Mindmaps, vom Erstellen von Referaten bis zum Kommunikationstraining für die Absolventen bietet dieses von der mittlerweile pensionierten Lehrerin Gabi Hirschmüller entwickelte und vom Lehrerteam der Mittelschule Herzogenburg adaptierte Lernprogramm die immer wichtiger gewordene Schulung von Erarbeitung und Präsentation von Lernstoffen.

Programm wird auch von Eltern geschätzt

Zu den digitalen Kompetenzen werden die in jedem Job wichtigen Grundkompetenzen erlernt, geschult und trainiert. Optimale Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule oder in einer weiterführenden Schule ist den Lehrern ein sehr großes Anliegen und wird auch von den Eltern sehr geschätzt.

