Kein Glück mit dem Wetter hatten die Musik-Mittelschüler bei ihrem Abschlusskonzert. Obwohl als Open-Air-Konzert vor der Schule geplant, mussten kurz vor Beginn alle Sitzgelegenheiten in die Aula gebracht werden, da der Himmel seine Schleusen geöffnet hatte. Mit dem großartigen Konzert verabschiedeten sich die Musiklassen 4b und 4c von der Mittelschule.

Obwohl sie in dem Pandemie-Jahr nur drei Wochen Zeit hatten, sich darauf musikalisch vorzubereiten, haben es die Sänger und Bläsergruppen trotz langer Corona-Pause versucht – und unter dem Motto „Wir geben nie auf“ mit einem attraktiven Programm das Publikum begeistert. Von „King of the Road“ bis zu „Kimmt’s eina in de Stub’n“ war alles dabei.

Direktorin Martina Teufl und Alfred Hertlein-Zederbauer begrüßten die zahlreichen Besucher, die zum Großteil aus den Familien der Schüler stammten. Da heuer keine Einladungen ausgeschickt worden waren, gab es auch keine Ehrengäste, obwohl ansonsten bei diesen Veranstaltungen meist auch Vertreter der Gemeinde, der Wirtschaft und der Banken anwesend sind.