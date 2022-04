Wechsel an der Spitze des Elternvereins

Werbung

Nach über zwei Jahren Pause nimmt der Elternverein der Mittelschule und Musikmittelschule mit einem neuen Team die Arbeit wieder auf.

Der scheidende Obmann Dietmar Zederbauer konnte sein Amt nur beschränkt ausführen, da pandemiebedingt an die Durchführung von Veranstaltungen kaum zu denken war. Dennoch gab es die traditionellen Kennenlernfeste im September, die Grundausstattung wurden den Schülern zu Schulbeginn übergeben und – soweit sie durchgeführt werden konnten – auch Veranstaltungen unterstützt. Für Skikurse gab es wieder erste Unterstützungen, fuhren doch die Kinder der 2. Klassen nach Mönichkirchen und die Kinder der 3. Klassen nach Flachau.

Vorstand ist komplett neu

Die neugewählte Obfrau Claudia Brünner startet mit einem komplett neuen Team in die neue Amtsperiode. Stellvertreterin ist Raffaela Burgstaller, die beiden Schriftführerinnen heißen Andrea Schwarz und Petra Kimmeswenger, die Kassaführung übernehmen Daniela Hasenzagl und Nicole Kitzler.

Erste Herausforderung ist die Ausrichtung des Gesellschaftsschnapsens am Freitag, 6. Mai, um 18 Uhr im Gasthaus Dopler in der Ossarner Freizeithalle. Karten zum Mitspielen können in der Schule selbst über die Diplompädagogin Daniela Hameder, bei Obfrau Claudia Brünner und direkt im Gasthaus Dopler zum Preis von acht Euro erworben werden.

Der Elternverein wird heuer noch den Klimalauf der Schule sowie das 25-Jahr-Jubiläum der Musikmittelschule personell und finanziell unterstützen.

Altobmann Dietmar Zederbauer freute sich über den unkomplizierten Wechsel an der Spitze und wünschte dem neuen Team alles Gute für die Arbeit im Sinne der Kinder.

