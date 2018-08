„Every little thing‘s gonna be alright“: Die wohl bekannteste Zeile aus dem Bob-Marley-Klassiker „Three little Birds“ kann man nun als T-Shirt tragen – designt in Nussdorf. Florian Zederbauer, der sich dort als Musiker Beenie Flow ein kleines Studio eingerichtet hat, hat nun auch eine Mode-Linie gestartet.

„Ich wollte mich weiterentwickeln und habe deshalb beschlossen, neben meiner Reggae-Musik auch T-Shirts zu machen“, erzählt der Traismaurer. Mit Design habe er sich schon früher auseinandergesetzt, einerseits als Hobby, andererseits habe er etwa auch die Covers seiner Alben alle selbst gestaltet.

„Ich will mich sicher nicht nur auf Reggae beschränken, sondern Mode für Musikfans aller Genres machen.“Florian Zederbauer

Neben Zitaten des „King of Reggae“ findet man auf den momentan 17 verschiedenen Leiberln Symbole wie Palmen oder Peace-Zeichen, außerdem andere Sprüche. Spätere Designs sollen vor allem auch Wörter der jamaikanischen Sprache enthalten. Neben

T-Shirts sind die Designs außerdem auf Accessoires wie Handyhüllen, Polstern oder Kappen erhältlich. Kaufen kann man die Mode für Musikliebhaber in Beenie Flows Online-Shop, die T-Shirts außerdem bei dem Online-Versandhändler Amazon.

Durchklicken sollten sich dort, wie Zederbauer erklärt, aber nicht nur Reggae-Fans. „Ich will mich auf keinen Fall nur auf diese eine Musikrichtung beschränken. Die ersten Motive gehen schon eher in diese Richtung, grundsätzlich will ich aber Mode für Musikfans aller möglichen Genres machen“, hat Zederbauer große Pläne. Wichtig sei es dem Traismaurer, der hauptberuflich als Prozessmanager bei einer Tullner Firma arbeitet, mit seiner Mode positive Stimmung zu verbreiten. „Ich will die Welt damit ein bisschen bunter und freundlicher machen“, schmunzelt der 36-Jährige.

Als Ersatz für seine Musik ist die Kleidung aber keinesfalls zu sehen. „Sie ist eher eine Ergänzung“, freut sich Zederbauer. Denn auch musikalisch laufe gerade alles wie am Schnürchen: „Ich arbeite im Moment mit zwei deutschen Sängern zusammen“, berichtet Zederbauer. Mit Ali Safari, einem Rap/Reggae-Sänger, will er als nächsten Schritt einen gemeinsamen politischen Song veröffentlichen.