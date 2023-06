Klima-Stammtisch in Traismauer zog wenige Besucher an

Mit dem Ziel, der Jugend einen Rahmen zur Diskussion, aber auch zur Mitgestaltung in der Region zu geben, lud die Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal zu einem Klimastammtisch für Jugendliche und junge Erwachsene in das KEM-Zentrum (Zentrum der Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental) in die Traismaurer Innenstadt ein.

Eine bunt gemischte Gruppe, darunter auch der Traismaurer Bürgermeister Herbert Pfeffer, Vizebürgermeister Richard Waringer (Herzogenburg) sowie die Gemeinderäte David Brandl (Traismauer) und Lukas Karner-Neumayer (Herzogenburg), war der Einladung nach Traismauer gefolgt. Moderiert wurde der Diskussionsabend von Johanna Schaubmayr (Mitarbeiterin der Modellregion). In gemütlicher, weil sehr kleiner Runde, wurde über den Klimaschutz, mögliche Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen als auch die Chancen und Grenzen des persönlichen Wirkungsbereichs diskutiert.

Ein weiterer Themenschwerpunkt war, wie man andere junge Menschen für diese Thematik erreichen kann beziehungsweise an den bevorstehenden Diskussionsprozess beteiligen könnte. „Es sind vor allem auch die Jugend und die jungen Erwachsenen gefordert, sich bei dieser Thematik einzubringen. Ziel ist es, zahlreiche Vorschläge für das neue Arbeitsprogramm der Modellregion zu sammeln“, erklärteJohanna Schaubmayr.

Die Modellregion werde in den nächsten Wochen gezielt auf die Mitgliedsgemeinden zugehen und das Gespräch mit Gruppierungen und Vereinen suchen, die es bereits in den Gemeinden gibt. Schaubmayr: „Unser Ziel ist es, Jugendliche mit Projektideen finanziell und organisatorisch zu unterstützen und zu vernetzen.“ Gleichzeitig sollen die eigenen, bereits bestehenden Aktivitäten verstärkt auf die Zielgruppe Jugend ausgerichtet werden.