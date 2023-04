Rassinger kocht in Neuhofen/Ybbs auf

Die Mostviertler Feldversuche starten am Montag, 1. Mai, mit dem Format „Street Food“ in Neuhofen an der Ybbs in die Frühjahrssaison. In der Wiege Österreichs und vor der Haustür der einzigen Drei-Hauben-Köchin im Mostviertel, Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme), werden wieder neu kreierte Speisen verkauft – bei Ständen an der Straße und am Marktplatz, wie echtes Street Food eben. Beim neuen Feldversuch werden alle Protagonisten anwesend sein und mit den Produzenten und Winzern aus dem Mostviertel die typisch experimentellen Gerichte auftischen – und dabei für manch genüssliche Überraschung sorgen.

Aus der Region Herzogenburg sind drei Vertreter mit von der Partie. Mike Nährer aus Rassing kocht mit Perschlingtaler Pilzen und Hanf. Edle Tropfen werden vom Weingut Markus Huber aus Reichersdorf sowie vom Winzerhof Erber-Hromatka aus Oberwölbling kredenzt, hinzu kommt mitWinzer Matthias Altmann, aus Trasdorf ein weiterer Vertreter aus dem Weinbaugebiet Traisental.

