Herzogenburger Verein jubiliert

Ende Mai 2013 wurde der Verein „Move“ – Mobilitätsverein – begründet und im November darauf mit dem Carsharing-Betrieb begonnen. Nun blickt der Verein auf sein zehnjähriges Bestehen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens ist vor allem Karl Nutz – inzwischen Ehrenobmann des Vereins – zu verdanken, der davon überzeugt war, dass Carsharing nicht nur in großen Städten funktioniert. Ihm und anderen Förderern und Wegbegleitern wurde nun im Rahmen einer kleinen Feier gedankt: der Stadtgemeinde und der Sparkasse Herzogenburg, der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Alexander Simader und der EVN.

Viele Herausforderungen mussten in diesen zehn Jahren bewältigt werden. Bei anderen Carsharing-Projekten gelingt das oft nicht über so einen langen Zeitraum, auch bei Move musste der Betrieb in Traismauer wieder eingestellt werden. Aber anlässlich des Jubiläums wurden natürlich in erster Linie die Erfolge gefeiert – die Verleihung des Energie Globe für NÖ in der Kategorie Luft (2015) und das fünfjährige Forschungsprojekt über Motive beziehungsweise Auswirkungen und Nutzung von Carsharing. Obfrau Silvia Koppensteiner präsentierte auch noch ein paar beeindruckende Zahlen: „Mit allen Autos haben wir bisher 266.137 km zurückgelegt und damit im übertragenen Sinne 6,6 Mal die Erde umrundet. Dabei haben wir – im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor – 22 Tonnen CO2 eingespart. Im Moment gibt es wieder Überlegungen über Ausweitungen in andere Gemeinden – lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt.“