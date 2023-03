Helfer fanden Granate in Statzendorf

Die Gemeinde Statzendorf lud zum Umweltgemeindetag ein. An dieser Aktion beteiligten sich viele Vereine sowie die Feuerwehren Statzendorf und Kuffern. Die Freiwilligen säuberten die Wege und die Straßenränder vom achtlos weggeworfenen Müll. Gefunden wurden dabei eine Granate, sie dürfte noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen, und ein Postkasten. Nach Beendigung der Sammelaktion wurden alle Helfer in die ASV-Arena geladen. Dort grillte Umweltgemeinderat Stephan Prischink Würstel, dazu gab es Getränke. Bereits am Vortag hatten die Kinder der Volksschule mitgeholfen und ebenfalls Müll gesammelt.

