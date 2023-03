Beim Gemeindeputztag der Marktgemeinde Nussdorf wurden wiederum beträchtliche Mengen an Müll im gesamten Gemeindegebiet gesammelt. Seit dem Jahr 1998 werden jährlich durch diese Reinigungsaktion zahlreiche Straßenzüge, Plätze, Wege, aber auch beliebte Ausflugsziele von den vielen achtlos weggeworfenen Abfällen durch die Jägerschaft, Feuerwehrmitgliedern, Gemeindemandatare, Mitglieder der Landjugend und Vereinsvertretern als auch Einzelpersonen gesäubert. „Einmal mehr konnte durch die engagierte Beteiligung zahlreicher Gemeindebürger eine stattliche Menge Müll eingesammelt werden. Heuer hat es sogar eine Rekordzahl an Helfern gegeben, die sich an der Aktion beteiligt haben. Somit wurde ein wichtiger Beitrag zur Reinhaltung des Gemeindegebietes geleistet“, so der „Aktionsleiter“ Vizebürgermeister Karl Egelseer. Ein paar Fahrzeugreifen und Alteisen waren die markantesten Funde. Nach wie vor ist der Verpackungsmüll das Hauptproblem in Sachen Umweltverschmutzung. Egelseer: „Oft sind die Autofahrer die ,Müllentsorger Nummer 1‘, hier vor allem bei den Auf- und Abfahrten entlang der S 33.“ Verpackungsmaterialen jeglicher Art, Dosen, sogar Glasflaschen werden aus den fahrenden Autos geworfen, die dann am Straßenrand landen und zum Teil eine massive Umweltverschmutzung darstellen. Insgesamt wurden rund 35 Müllsäcke mit je 80 Litern Inhalt eingesammelt. Die gesammelte Müllmenge ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas geringer ausgefallen.

