Verpackt? Nein, danke – Krajewski eröffnet Laden in Herzogenburg

Voll eingeschlagen hat die von Karin und Christoph Distelberger im Frühling 2020 in Wieselburg entwickelte Geschäftsidee, Produkte ohne Wegwerf-Verpackung zu verkaufen.

Mittlerweile mehr als 250 Produkte im Sortiment

Wer von daheim in einen von dem Mostviertler Unternehmerehepaar gegründeten „Unverpackt“-Selbstbedienungsladen einen leeren Vorrats-Behälter mitnimmt, kann das Gebinde dort abwiegen und mit der gewünschten Menge Nahrungsmittel oder Haushaltsartikel befüllen. Darauf wird der volle Behälter nochmals abgewogen und die Ware bezahlt. Das lästige Umfüllen aus dem Plastiksackerl entfällt – und man erspart sich den Verpackungsmüll.

Das „Unverpackt“-Sortiment beinhaltet mittlerweile mehr als 250 Produkte; neben Lebensmitteln auch Artikel für Körperpflege, Haushalt, Reinigung sowie Waschmittel, Küchenaccessoires und Geschenkideen.

Neben der Zentrale in Wieselburg gibt es „Unverpackt“-Läden in Amstetten und St. Johann in Tirol. Im Herbst folgen zwei neue Standorte in Herzogenburg und Gaflenz sowie im Frühjahr 2023 ein weiterer in Krummnussbaum.

„Müllvermeidung rückte in den Vordergrund“

In Herzogenburg wird, wie berichtet, Nicole Krajewski den „Unverpackt“-Laden in der Kremser Straße 9 eröffnen (schräg gegenüber der Raiffeisenbank).

Für die Statzendorferin ist der Standort ideal: „Ich steige bei uns am Bahnhof in den Zug ein und bin in sieben Minuten bei der Haltestelle Wielands-thal.“

Krajewski kommt ursprünglich aus der Möbelbranche, war für Innenraumgestaltung sowie Möbelbau verantwortlich und dabei sehr erfolgreich unterwegs. Nachhaltigkeit und Müllvermeidung waren seit jeher wichtige Themen für sie: „Mit der Zeit sind sie immer mehr in den Vordergrund gerückt.“

Nicht zuletzt deshalb, weil sie einen neunjährigen Sohn hat: „Ich habe mir gedacht, wenn er mich in zehn Jahren fragt, was ich für mehr Nachhaltigkeit getan habe, was sage ich ihm dann?“ Mit dem „Unverpackt“-Laden will sie die richtige Antwort geben.

Am 1. November feiert Nicole Krajewski ihren 40. Geburtstag: „Mit der Laden-Eröffnung im Herbst bereite ich mir selbst ein wunderschönes Geschenk.“

