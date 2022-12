Das Christkind fuhr im Cabrio vor: Origineller Nikolo-Auftritt

Werbung

Über 30 Kinder und ihre Eltern folgten am vergangenen Samstag der Einladung des Sportvereins Murstetten zum Nikolaus. Erst sorgte Knecht Ruprecht in der Gaststube des Gasthauses „Zum Schwarzen Ochsen“ für Schrecken und Schaudern. Doch gleich kam der Nikolaus, verteilte Geschenksächen an die Kinder und sein böser Begleiter wurde ruhig.

Tags darauf lud die Dorfgemeinschaft Dorferneuerung Langmannersdorf alle Kinder aus dem Dorf zur Nikolausfeier. Sie versammelten sich mit ihren Eltern vor der Dorfkapelle, Madgalena Schildberger übte mit den Kindern zwei passende Gesänge und erzählte vom Leben des Nikolaus.

Dann fuhr er in Begleitung eines Krampus‘ und eines Christkindls im offenen Cabrio vor und begleitete die Kinder zur gemeinsamen Feier in die Dorfkapelle. Danach gab es vor der Kapelle für jedes Kind ein Geschenksackerl. In der neuen Gemeinschaftshalle der Feuerwehr Langmannersdorf fand die Feier bei Imbiss und Getränken ihren Abschluss.

