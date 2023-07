Ferienspiel Obritzberg-Rust: Programm musste geändert werden

Der Besuch des Weststadions mit einer Führung durch die „Katakomben“ wäre wohl einer der Höhepunkte des Ferienspiels der Gemeinde geworden. Organisiert hatte die Wien-Fahrt Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma von der SPÖ. Doch vor Kurzem sagte der SK Rapid Wien das Event ab. Der zugesichert gewesene Termin am Donnerstag, 17. August, könnte mit einem Europacup-Qualifikations-Spiel der Hütteldorfer kollidieren. Der Fußballverein bedauerte diese Entscheidung, übermittelte aber ein sehr attraktives Trostpflaster in Form von 50 Gutscheinen (Kind plus ein Erwachsener), der in der kommenden Saison bei einem Bundesliga-Heimspiel eingelöst werden kann (ausgenommen Matches gegen Austria Wien, Salzburg, Sturm Graz und LASK).

Josef „Joe“ Thoma hat seinerseits reagiert: Am Mittwoch, 16. August, steht nun eine Fahrt ins Heeresgeschichtliche Museum nach Wien am Programm. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr vor der Volksschule Großrust. Es wird ersucht, Jause und Trinkflasche mitzubringen. Anmelden kann man sich ab sofort direkt bei „Joe“ Thoma unter der Rufnummer 0680/2084496.