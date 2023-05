Eine Zeitreise zu den Römern in Traismauer

Der diesjährige niederösterreichische „Museumsfrühling“ erstreckt sich über zahlreiche Aktivitäten in rund 150 Museen und Ausstellungshäusern verteilt auf mehrere Wochen im Mai. Am vergangenen Wochenende fand mehrere Aktivitäten an verschiedenen Schauplätzen statt. Im Bild (von links) Christoph Scheuer mit Sofia, Karl Paleček, David, Bürgermeister Herbert Pfeffer, Cecilia, Lukas Kubanek und Dara O´Hogain.

Foto: Günther Schwab