Sonderausstellung in Traismauer eröffnet

Im Rahmen des derzeitigen Museumsfrühlings ist eine Sonderausstellung zum Thema „Schützen & Archäologie“ feierlich eröffnet worden, die von Gotthard Klaus und dem Kustos Dominik Hagmann kuratiert wurde. Der Stadtrat Rudolf Hofmann konnte dazu Bezirksjägermeister Johannes Schiesser, die Stadträte Veronika Haas und Admir Mehmedovic, die Gemeinderäte Elisabeth Nadlinger, Walter Dedek, Bettina Riederer, David Brandl, Behide Deskaj und Ida Stangl, Schulleiter Harald Blamauer sowie zahlreiche Kunst- und Kulturinteressierte begrüßen.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die beiden Ausstellungsverantwortlichen Gotthard Klaus und Kustos Dominik Hagmann samt Helfern eine sehenswerte Sonderausstellung im Hungerturm (auch Hufeisenturm, vormals das Traismaurer Heimatmuseum) arrangiert, die im ersten Stock ein Potpourri aus den wissenschaftlichen Grabungen seit Ende des 19. Jahrhunderts zum Inhalt hat. Im zweiten und dritten Stock ist eine Sammlung von Schützenscheiben samt vielfältigen Motiven ausgestellt. Im Rahmen des Museumsfrühlings fand an diesem Tag auch eine Führung zum Thema „Archäologische Highlights in Traismauer“ (Schwerpunkt Schloss Traismauer) mit Dominik Hagmann statt. Auch die Ausstellungsräumlichkeiten des Schlosserhauses am Florianiplatz waren geöffnet, wo derzeit Werke von Julie Kreuzspiegl, Nicole Wendel und Johanna Schöchtner-Errath als auch von Karl Paleček ausgestellt sind.

