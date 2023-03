Schloss Thalheim: Ambiente hat begeistert

Es war ein hochkarätiger Konzertabend, zu dem die begnadete Bösendorfer-Pianistin Donka Angatscheva anlässlich der CD-Präsentation ihres neuesten Albums „Childhood Memories“ ins Schloss Thalheim eingeladen hatte.

Gemeinsam mit Musikgrößen wie Lidia Baich, Sängerin Sandra Pires, Christoph Stradner (Solo-Cellist der Wiener Philharmoniker), Geigerin Ekaterina Frolova, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler oder dem Orpheus-Orchester unter Maestro Konstantinos Diminakis entführte Angatscheva auf einen musikalischen Streifzug durch prägende Werke ihrer Kindheit, die seit jeher so viele Menschen begleiten.

Unangestrengt spannte der Konzertabend einen Bogen von Bach über Liszt und Piazzolla bis Morricone und verführte zum Träumen und Schweigen, zu wohliger Melancholie und pulsierender Lebensfreude im prunkvollen Festsaal des Schlosses Thalheim. Eines der Highlights: das Orchester-Arrangement Konzert Etüde Nr. 3 „Un sospiro“ von Franz Liszt.

Wie die Künstler waren auch hochkarätige Gäste vom Ambiente des Schlosses begeistert: „Wir sind zum ersten Mal hier. Eine beeindruckende Location und das Programm des Abends war einfach nur bezaubernd, Gratulation an Donka Angatscheva“, sagte etwa Martina Fasslabend, Präsidentin des Kinderschutzpreises „Myki“. Sie war mit ihrem Gatten, dem ehemaligen Verteidigungsminister Werner Fasslabend, ins Perschlingtal gekommen. Ebenfalls in Thalheim zu Gast war die deutsch-österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin Paula Kühn.

Wie geht es im Schloss weiter? Das Konzert mit Lidia Baich, geplant gewesen für 17. März, wird auf September verschoben. Die nächste Veranstaltung findet somit am 27. April statt. Zu Gast ist Bundespräsidentschafts-Kandidat Marco Pogo mit seinem Programm „Gschichtldrucker“. Am 14. Mai geht das Muttertagskonzert in Szene. Michael Schade präsentiert Mitglieder des Opernstudios der Wiener Staatsoper.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.