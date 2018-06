Im Rahmen des bereits traditionellen Brassfestivals am Hauptplatz feierte die Musikschule mit einer eindrucksvollen Leistungsschau den Abschluss der Feierlichkeiten anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums.

„Das Jubiläumskonzert am ersten Festivalstag stellte den abschließenden Höhepunkt einer über das Schuljahr verteilten Konzertreihe dar. Dabei wurde ein buntes Programm mit zahlreichen Highlights geboten. Von Klassik bis Pop&Rock und Jazz reichte die bunte Musikpalette“, berichtet Musikschuldirektor Andreas Rauscher.

Im Rahmen des Jubiläumskonzerts wurde auch die brandneue Premieren–Musikschul- CD mit dem Titel „Farbenfroh“ präsentiert.

„Im Frühjahr ist an sieben Tagen eine CD aufgenommen worden, bei der rund 270 Musikschüler Musikstücke und Songs einspielten. An dieser Stelle möchte ich allen danken, die dieses Projekt in verschiedenster Form unterstützt haben“, so Andreas Rauscher.

Weiters: „Parallel dazu wurde eine Festschrift erstellt, die einen Einblick in die eindrucksvolle Entwicklung der Musikschule Traismauer gibt.“

Die Festredner würdigten ausdrücklich den Werdegang und die tollen Leistungen der Musikschule Traismauer, die sich bereits NÖ-weit einen guten Namen gemacht hat.

Eine besondere Attraktion war auch das Lehrerkonzert mit mehreren Vokalsolisten, die einst auch die Musikschule Traismauer besucht hatten und nach wie vor in der „Musikbranche“ sehr erfolgreich tätig sind.

Musikschulbands zeigten groß auf

Zum Abschluss hieß es „Bühne frei“ für die Traismaurer Musikschulbands, wobei sich neben den arrivierten Formationen auch Newcomer der breiten Öffentlichkeit präsentierten und zeigen konnten, was in ihnen steckt.

Vor rund 50 Jahren, im Schuljahr 1967/1968, wurde die Musikschule in Traismauer gegründet. Seit ihrem Bestehen hat es eine enorme Entwicklung gegeben. War es am Anfang nur etwas mehr als eine Handvoll Musikschullehrer unter einfachsten Bedingungen, ist das Lehrerteam auf mittlerweile 23 Personen angewachsen. Unterrichtet wird mittlerweile in einem modernen Musikschulgebäude am Gartenring. Gemeinsam mit mehreren „Musikschulaußenstellen“ als auch Kooperationsprojekten werden derzeit rund 600 Musikschüler vom engagierten Lehrerteam unterrichtet.