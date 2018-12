Das alljährliche Adventkonzert der Musikschule zeigte eine große Spannbreite von musikalischen Beiträgen. So hörte das Publikum Musik von Barock bis zur Modernen, von Solostücken bis hin zu diversen Ensembles von Zupf- Streich- und Blasinstrumenten wie auch die Musikklassen der Volksschule und der Neuen Mittelschule Traismauer.

Die „Tanzmäuse“, die jüngsten Akteure des Abends, verzauberten das Publikum mit ihren Tanzeinlagen und den Kostümen.

Kooperationen sind das Um und Auf

Das Konzert reiht sich nahtlos in die vielen Höhepunkte ein, die das heurige Jubiläum „50 Jahre Musikschule Traismauer“ umfassten. Ein Auszug ist in der Infobox rechts aufgelistet. Wobei auch ein neuer Rekord verbucht werden konnte: Exakt 711 Schüler, so viele wie nie zuvor, werden von 21 Pädagogen in den Fächern Instrumental- und Gesangsunterricht, Tanz, Kinderchor, Musikkunde unterrichtet.

Musikschulleiter Andreas Rauscher: „Sehr wichtig sind die Kooperationen mit den umliegenden Schulen für den kulturellen Kreislauf der Stadtgemeinde Traismauer.“

„Grundstein beginnt im Kindergarten“

Rauscher weiter: „Der Grundstein der musikalischen Ausbildung beginnt schon in den Kindergärten wie auch in den Musikklassen der Volksschulen Gemeinlebarn und Traismauer, Sitzenberg-Reidling und der Musikklasse der Neuen Mittelschule Traismauer. In Gemeinlebarn konnten wir zwei Projekte, die Rhythmusklasse in der 3. Klasse wie auch die Bläserklasse in der 4. Klasse, beginnen.“

Ebenfalls sehr stolz ist man darauf, dass an der Neuen Mittelschule eine neue Musikklasse gestartet werden konnte. Der Chor der Volksschule Traismauer umfasst mittlerweile 34 Kinder. Und auch das Projekt „Musik in Bewegung“ mit dem Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Stollhofen ist bereits ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts.