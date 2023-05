Einmal klassisch, einmal modern in Herzogenburg

Volles Haus gab es vergangenen Donnerstag zumindest beim zweiten Abschlusskonzert der Musikschule, wo im Sparkassensaal moderne Rhythmen auf dem Programm standen, während einen Tag zuvor der Augustinussaal des Stiftes, wo klassische Musik geboten wurde, der Saal eher sehr schwach besetzt war. Da es an diesem Tag einige Klassenausflüge gab, wo viele Kinder unterwegs waren, gab es natürlich auch weniger Konzertbesucher.

Musikschuldirektor Andreas Gallauner begrüßte neben den Eltern, Großeltern und Geschwistern, die ja den großen Musikfortschritt ihrer jüngsten Familienmitglieder miterleben wollten, auch andere Zuhörer, wie Volksschuldirektor Bernhard Moser und Vizebürgermeister Richard Waringer. Bürgermeister Christoph Artner ging im Augustinussaal händeschüttelnd durch die Reihen – und die beiden Bankdirektoren Wolfgang Keiblinger und Friedlich Stefan, die die die Musikschulen auch immer wieder finanziell unterstützen, genossen mit Kulturstadtrat Kurt Schirmer den Nachmittag im Sparkassensaal.

Beide Nachmittage zeigten aber, dass es die 15 Musikpädagoginnen und -pädagogen, darunter auch die vier neuen Lehrenden Sandra Recla-Rauchegger, Lena Frank, Michael Babytsch und Roland Larcher, verstehen, die Talente, die in manchen jungen Musikern stecken, zu entdecken und zu fördern – und das seit nunmehr über 70 Jahren. Bereits im Jahr 1951 wurde die Herzogenburger Musikschule ins Leben gerufen. Anfangs war sie in den Räumen der „alten Stiftstaverne“ in der Kirchengasse untergebracht, wo sich heute die Zentrale der Freiwilligen Feuerwehr befindet, 1969 übersiedelte sie in die heutige Sonderschule am Kirchenplatz. Und wenn alles so klappt, wie es die Stadtgemeinde geplant hat, findet sie dann im neuen Schulcampus, der am Schillerring errichtet wird, ihren endgültigen Platz.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.