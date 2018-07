Mit einem zweitägigen Jubiläumsfest wird das 60-jährige Bestandsjubiläum des Musikvereins Traismauer feierlich am Festgelände der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf am Gebirge am kommenden Wochenende begangen werden. Die Musikvereinsmitglieder laden dazu recht herzlich ein. Im Bild: Lisa Pimperl, Kapellmeisterin Melanie Steininger, Clemens Pölzl und Obfrau Nicole Weiss (von links).

| NOEN, Günther Schwab