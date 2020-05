Seit einigen Tagen findet man an der Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/Statzendorf ausschließlich strahlende Gesichter von Schülern und Lehrern vor. Die lange Zeit des „Distance Learnings“ via Videounterricht kann in Etappen beendet werden, man kehrt zum gewohnten Einzelunterricht zurück.

„Die Freude aller Kinder und Schüler über das Wiedersehen ist enorm.“Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas

In der ersten Phase der Wiedereröffnung der Musikschulen durften alle Musiker außer Bläser und Sänger starten, erst ab Juni alle übrigen Schüler. „Die Freude aller Kinder und Schüler über das Wiedersehen ist enorm, denn das gemeinsame Musizieren hat allen Beteiligten gefehlt“, erklärt Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas.

Alle Musikschulen halten sich an ein strenges Hygienemaßnahmen-Paket, um den Kindern und Eltern Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Für alle Standorte der Musikschule Wölbling-Obritzberg/Rust-Statzendorf sind eigene Hygienepläne erarbeitet worden, die von Obfrau Karin Gorenzel und Tamara Ofenauer-Haas abgestimmt wurden. „Da uns der persönliche Kontakt so wichtig ist, nimmt man gerne alle Hygiene Maßnahmen in Kauf“, so Tamara Ofenauer-Haas.

Bereits jetzt wird für das nächste Schuljahr geplant.

Die Werbung findet heuer in anderen Formen statt. Interessierte Kinder können gerne Schnupperstunden buchen, wobei Lehrer bei der Wahl des Instruments gern weiterhelfen.

Zusätzliche Beratung durch die Musikschulleiterin erhält man auch persönlich am Mittwoch, 10. Juni, von 18 bis 20 Uhr im Musikzentrum Fladnitztal in Wölbling.

Anmeldeformulare sind auf der Homepage erhältlich oder in der Musikschule im Foyer.

Als Top-Angebot in der Region gelten die Ballett- und Modern-Dance-Stunden für Anfänger und Fortgeschrittene.

Für die Jüngsten gibt es eine neue Gruppe

Ganz neu ab Herbst 2020 wird eine Eltern-Kind-Gruppe speziell für Kinder bis drei Jahren gebe. Diese wird unter dem Motto „Sing-Spiel-Musik“ in Wölbling stattfinden. Bei großer Nachfrage ist dies auch an anderen Standorten möglich.

„Eltern/Großeltern und Kinder können gemeinsam Gesang, Tanz und Rhythmus erleben und sich in der Musik entfalten. Nähere Infos zu dem Kurs erhält man zu Schulbeginn“, blickt Tamara Ofenauer-Haas voraus.

Die musikalische Früherziehung startet ab Herbst 2020 wieder in allen Gemeinden des Musikschulverbandes.